Президент "Барселоны" Лапорта: "Дембеле лучше, чем Мбаппе"

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Президент "Барселоны" Лапорта: "Дембеле лучше, чем Мбаппе"

Фото твиттер "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта выразил мнение, что вингер "сине-гранатовых" Усман Дембеле более сильный футболист, чем форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

"Дембеле хочет остаться в "Барсе". У нас отличные отношения, поэтому желание продолжить сотрудничество взаимно. Усман - великолепный футболист. Как игрок он лучше, чем Мбаппе. Я полон энтузиазма в отношении Дембеле", - приводит слова Лапорты Marca.

"Барселона" купила Дембеле летом 2017 года за 135 миллионов евро, а по окончании этого сезона рискует потерять его бесплатно в связи с истечением срока контракта.

За 4,5 сезона Дембеле забил 30 мячей и сделал 22 ассиста в 121 игре. За указанный период Мбаппе в составе ПСЖ отличился 141 голом и 86 результативными передачами в 196 матчах.

Не пропустите: Лапорта: "Предложение играть бесплатно за "Барселону" должно было исходить от Месси, а не от меня". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Всё верно. Мбаппе в Реал , Дембеле в Барсе. Через пару лет Реал на коне , а Барса останется плавающим корытом плюс ПСЖ будет уничтожен и обанкрочен by Leo Messi. Для аргентинца нет ничего невозможного.

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