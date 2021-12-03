Президент "Барселоны" Лапорта: "Дембеле лучше, чем Мбаппе"
Фото твиттер "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта выразил мнение, что вингер "сине-гранатовых" Усман Дембеле более сильный футболист, чем форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.
"Дембеле хочет остаться в "Барсе". У нас отличные отношения, поэтому желание продолжить сотрудничество взаимно. Усман - великолепный футболист. Как игрок он лучше, чем Мбаппе. Я полон энтузиазма в отношении Дембеле", - приводит слова Лапорты Marca.
"Барселона" купила Дембеле летом 2017 года за 135 миллионов евро, а по окончании этого сезона рискует потерять его бесплатно в связи с истечением срока контракта.
За 4,5 сезона Дембеле забил 30 мячей и сделал 22 ассиста в 121 игре. За указанный период Мбаппе в составе ПСЖ отличился 141 голом и 86 результативными передачами в 196 матчах.
Не пропустите: Лапорта: "Предложение играть бесплатно за "Барселону" должно было исходить от Месси, а не от меня". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Зенит" поздравил Халка, выигравшего чемпионат Бразилии
-
У "Барселоны" есть пять предложений о продаже прав на название "Камп Ноу"
-
Рамос пропустит второй матч ПСЖ подряд
-
Агент Кокорина отреагировал на слухи о скором уходе россиянина из "Фиорентины"
-
Захарян порассуждал о возможном переходе в европейский клуб
-
1
Президент "Барселоны" Лапорта: "Дембеле лучше, чем Мбаппе"
-
Жена Глушакова оценила деятельность Заремы в "Спартаке"
-
Роналду прокомментировал уход Каррика из "Манчестер Юнайтед" и назначение Рангника
-
"Фиорентина" намерена избавиться от Кокорина
-
Боатенг - о "Золотом мяче": "Что ещё должен был сделать Левандовски? Забить с центра поля через себя?"
-
"Локомотив" озвучил сроки восстановления Гильерме
-
АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера ноября
-
"Спартак" близок к договорённости с экс-игроком сборной Алжира. Он займётся развитием молодых футболистов
-
Рангник в восторге от Роналду
-
Азмун высказался об уровне РПЛ
-
2
Лапорта: "Предложение играть бесплатно за "Барселону" должно было исходить от Месси, а не от меня"
-
Футболистка Коваленко объяснила, почему не взяла фамилию Глушакова после замужества
-
Винисиус - о Роналду: "Номер один"
-
1
Шунин оценил итоги жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России
-
1
В "Зените" определились с будущим Семака
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14