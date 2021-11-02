Президент "Барселоны" Лапорта обратился к Агуэро

Фото твиттер "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поддержал нападающего каталонской команды Серхио Агуэро.

Аргентинец выбыл из строя как минимум на три месяца из-за проблем с сердцем. В субботу у него была выявлена тахикардия.

"Ты пользуешься полной поддержкой "Барселоны"! С твоим характером и позитивным настроем ты вернёшься на поле и будешь забивать голы", - написал Лапорта в твиттере, отметив 33-летнего форварда.

Из-за травмы голеностопа Агуэро дебютировал за "Барсу" только 17 октября. Он сыграл 5 матчей и забил 1 гол.

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