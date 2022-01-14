Президент "Барселоны" Лапорта пообщался с болельщиками о Холанде

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Президент "Барселоны" Лапорта пообщался с болельщиками о Холанде

Фото твиттер "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта вступил в диалог с одним из фанатов своей команды.

Руководитель каталонского клуба поговорил с болельщиком в Саудовской Аравии, где "сине-гранатовые" участвовали в розыгрыше Суперкубка Испании.

Лапорту призвали побороться за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Фанат: "Нам нужен Холанд".

Лапорта: "Кто это такой?".

Фанат: "Игрок дортмундской "Боруссии".

Лапорта: "Этот парень - очень хороший футболист!".

Не пропустите: "Барселона" может расстаться с де Йонгом ради Холанда. | http://soccernews.ru
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