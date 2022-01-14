Президент "Барселоны" Лапорта пообщался с болельщиками о Холанде
Фото твиттер "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта вступил в диалог с одним из фанатов своей команды.
Руководитель каталонского клуба поговорил с болельщиком в Саудовской Аравии, где "сине-гранатовые" участвовали в розыгрыше Суперкубка Испании.
Лапорту призвали побороться за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Фанат: "Нам нужен Холанд".
Лапорта: "Кто это такой?".
Фанат: "Игрок дортмундской "Боруссии".
Лапорта: "Этот парень - очень хороший футболист!".
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|Вольфсбург
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|32
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Шальке
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|11
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|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
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|29
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|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
|32
|20