Президент "Барселоны" Лапорта попрощался с Месси

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Президент "Барселоны" Лапорта попрощался с МессиФото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта попрощался с нападающим Лионелем Месси, который сегодня провел прощальную пресс-конференцию.

"Я желаю тебе, Месси, и твоей семье всего наилучшего. Двери "Барсы" всегда будут открыты для тебя. Спасибо тебе за все, Лео!", - написал Лапорта в своем инстаграме.

Напомним, что Месси покидает "Барселону" спустя 21 год пребывания в клубе.

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