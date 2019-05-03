Президент "Барселоны": "Месси может играть до 45 лет"
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу порассуждал о будущем многолетнего лидера "сине-гранатовых" Лионеля Месси.
Напомним, что в июне аргентинцу исполнится 32 года. Контракт между форвардом и каталонским клубом истекает в 2021 году.
"Он может играть до 45 лет, почему нет? Я уверен, что Месси будет в деле ещё три, четыре, пять лет. Может и больше, он будет выступать за команду столько, сколько захочет. Мы готовимся к моменту, когда Месси завершит карьеру. Но мне кажется, что впереди ещё очень много времени. А пока что мы советуем игрокам выжимать максимум из каждой минуты, проведенной рядом с Лео", - приводит слова Бартомеу The Guardian.
Месси всю карьеру провёл в "Барселоне", его дебют состоялся в ноябре 2003 года.
В активе звёздного нападающего 683 матча, 600 голов и 240 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30