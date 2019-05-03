Президент "Барселоны": "Месси может играть до 45 лет"

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Президент "Барселоны": "Месси может играть до 45 лет"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу порассуждал о будущем многолетнего лидера "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

Напомним, что в июне аргентинцу исполнится 32 года. Контракт между форвардом и каталонским клубом истекает в 2021 году.

"Он может играть до 45 лет, почему нет? Я уверен, что Месси будет в деле ещё три, четыре, пять лет. Может и больше, он будет выступать за команду столько, сколько захочет. Мы готовимся к моменту, когда Месси завершит карьеру. Но мне кажется, что впереди ещё очень много времени. А пока что мы советуем игрокам выжимать максимум из каждой минуты, проведенной рядом с Лео", - приводит слова Бартомеу The Guardian.

Месси всю карьеру провёл в "Барселоне", его дебют состоялся в ноябре 2003 года.

В активе звёздного нападающего 683 матча, 600 голов и 240 результативных передач.

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