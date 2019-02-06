Президент "Барселоны" мощно высказался об игроках "Реала"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бертомеу сказал, что был бы не против, если бы клуб приглашал игроков "Реала". Об этом сообщает MAJ.

"Если тренеры команды захотят купить кого то из Мадрида и футболисты будут согласны покинуть команду, мы обязательно подпишем их. Хотя такого давно не было, с тех пор, как я в "Барсе". Каждая команда хочет быть сильнее. Мы говорили с мадридцами о трансфере Иско", - сказал Бертомеу.

Напомним, сегодня состоится матче между "Барселоной" и "Реалом" в рамках 1/2 Кубка Испании. Начало - в 23:00.

"Барселона" занимает лидирующее место в турнирной таблицы Ла Лиги, "Реал" отстает на 8 баллов.

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