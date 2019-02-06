Президент "Барселоны" мощно высказался об игроках "Реала"

Теги барселонареал мадриджозеп мария бартомеу

Президент "Барселоны" мощно высказался об игроках "Реала"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бертомеу сказал, что был бы не против, если бы клуб приглашал игроков "Реала". Об этом сообщает MAJ.

"Если тренеры команды захотят купить кого то из Мадрида и футболисты будут согласны покинуть команду, мы обязательно подпишем их. Хотя такого давно не было, с тех пор, как я в "Барсе". Каждая команда хочет быть сильнее. Мы говорили с мадридцами о трансфере Иско", - сказал Бертомеу.

Напомним, сегодня состоится матче между "Барселоной" и "Реалом" в рамках 1/2 Кубка Испании. Начало - в 23:00.

"Барселона" занимает лидирующее место в турнирной таблицы Ла Лиги, "Реал" отстает на 8 баллов.

Не пропустите: Бартомеу сделал заявление о возможном возвращении Неймара в "Барселону"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Арест Кокорина и Мамаева продлили еще на 2 месяца

Арест Кокорина и Мамаева продлили еще на 2 месяца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 22 50
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 22 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 22 42
4 Севилья Севилья 22 36
5 Хетафе Хетафе 22 32
6 Бетис Бетис 22 32
7 Алавес Алавес 22 32
8 Валенсия Валенсия 22 30
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 22 30
10 Эйбар Эйбар 22 29
11 Леванте Леванте 22 27
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 22 26
13 Леганес Леганес 22 26
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 22 25
15 Эспаньол Эспаньол 22 25
16 Сельта Виго Сельта Виго 22 24
17 Жирона Жирона 22 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 22 23
19 Вильярреал Вильярреал 22 19
20 Уэска Уэска 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов