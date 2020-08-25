Президент "Барселоны" может уйти в отставку из-за Месси

3 Теги барселоналионель мессижозеп мария бартомеу

Президент "Барселоны" может уйти в отставку из-за Месси

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу готов покинуть клуб, если аргентинский форвард Лионель Месси поменяет свое решение об уходе из команды, сообщает BBC.

Ранее сообщалось, что Месси хочет уйти из каталонского клуба, так как его не устраивает работа руководства "Барселоны". Напомним, что 33-летний Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Уткин назвал новый клуб Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не удивлен... Карлёс бы его в пыль разнес после 8-2, тащёр мля! Все адекватные понимают, что дни картонного хмыря сочтены! Гроза Эйбаров да Леганесов с Панамами в товарняках, никогда топом не была! Плоскостопие за 100+ млн в год никому не нужно! Оно только топит клуб и сборную - на выход! Visca el Barca!

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Выдоит контракт пожирнее, и продолжит топить клуб... картонный хмырь все продумал! Он ещё и извинение будет требовать, и что бы подлизали 100500+ раз, и что бы очередную примху исполнили за 100+ млн - классика! Вообще, только чудо выдворит патлатку из Кам-Ноу! Мда... Visca el Barca!

Ответить
lesnovsky

Отставка или Сибирь.... Месси - молоток... Некомпетентные люди в футболе быть не должны... Даже на трибунах...

Ответить

главное

Лионель Месси решил перейти в "Манчестер Сити"

Лионель Месси решил перейти в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов