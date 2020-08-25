Президент "Барселоны" может уйти в отставку из-за Месси

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу готов покинуть клуб, если аргентинский форвард Лионель Месси поменяет свое решение об уходе из команды, сообщает BBC.

Ранее сообщалось, что Месси хочет уйти из каталонского клуба, так как его не устраивает работа руководства "Барселоны". Напомним, что 33-летний Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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