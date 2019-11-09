Президент "Барселоны": "Мы готовимся к эпохе после Месси"

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Президент "Барселоны": "Мы готовимся к эпохе после Месси"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу заявил, что клуб готовится к периоду, когда капитан команды Лионель Месси больше не будет однозначным лидером на поле.

"Мы готовимся к эпохе после Месси. Думаю, ещё два-три года Лео останется нашим лидером. Но в клуб уже приходят другие более молодые игроки. Я всегда сравниваю Месси с Пеле. Они оба являются футболистами одного клуба. Не сомневаюсь, что после завершения карьеры Лео останется связанным с "Барселоной" до конца жизни. Его контракт истекает в 2021 году. Но, несомненно, при желании всех сторон, если Месси чувствует в себе силы и амбиции, мы продлим соглашение на неопределённый срок", - приводит слова Бартомеу Sport.es.

Месси оказался в "Барселоне" в 11-летнем возрасте. За основную команду он дебютировал в ноябре 2003 года.

С тех пор аргентинский бомбардир забил 609 голов и сделал 247 ассистов в 697 матчах.

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