Президент "Барселоны": "Мы очень довольны работой Вальверде"



Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу выразил поддержку главному тренеру Эрнесто Вальверде.

"Несколько дней назад Вальверде говорил, что президент и совет директоров поддерживают его. Эрнесто является тем тренером, который нужен нашей команде. У него есть действующий контракт, и мы очень довольны его работой", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне "Барселона" под руководством Вальверде досрочно стала чемпионом Испании, а также вышла в финал национального Кубка, где сыграет с "Валенсией". В Лиге Чемпионов каталонский клуб дошел до полуфинала, где проиграл "Ливерпулю" (3:0, 0:4).

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