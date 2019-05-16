Президент "Барселоны": "Мы очень довольны работой Вальверде"

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Президент "Барселоны": "Мы очень довольны работой Вальверде"
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу выразил поддержку главному тренеру Эрнесто Вальверде.

"Несколько дней назад Вальверде говорил, что президент и совет директоров поддерживают его. Эрнесто является тем тренером, который нужен нашей команде. У него есть действующий контракт, и мы очень довольны его работой", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне "Барселона" под руководством Вальверде досрочно стала чемпионом Испании, а также вышла в финал национального Кубка, где сыграет с "Валенсией". В Лиге Чемпионов каталонский клуб дошел до полуфинала, где проиграл "Ливерпулю" (3:0, 0:4).

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Комментарии

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BARCAMAN
BARCAMAN

Если будущее Вальверде будет напрямую зависеть от результата в финале кубка Испании, то непременно буду болеть за Валенсию, во благо дальнейшего развития Барселоны. С Вальверде будущего у команды нет и не будет!

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Mutaloff
Mutaloff

Вальверде изначально брался просто на абалдуй,как Энрике,ну кто будет назначать в Барсу после Бильбао и Виго?С Энрике требл есть,и то хорошо,а Вальверде кроме никому не нужных кубков короля и чемпионатов не выиграл,хотя звали его ради ЛЧ,надо сейчас приглашать Тен Хага,вот он с таким составом способен выиграть ЛЧ

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jugulator
Пьянь

Смешная фраза о том, что чемпионат никому не нужен.

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