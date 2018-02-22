Президент "Барселоны" надеется сохранить Месси до конца карьеры

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Президент "Барселоны" надеется сохранить Месси до конца карьеры

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу надеется сохранить нападающего Лионеля Месси до конца его карьеры, сообщает Bloomberg.

По информации источника, руководитель каталонского клуба рассчитывает, что звёздный аргентинец в будущем ещё раз продлит контракт с "сине-гранатовыми" и повесит бутсы на гвоздь на "Камп Ноу".

Напомним, что действующее соглашение Месси с "Барселоной" рассчитано до лета 2021 года. Ранее пятикратный обладатель "Золотого мяча" допускал, что завершит карьеру в "Ньюэллс Олд Бойз". 

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