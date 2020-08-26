Президент "Барселоны" намерен лично встретиться с Месси
Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу планирует провести личную встречу с аргентинским нападающим команды Лионелем Месси, сообщает Marca.
По сведениям издания, глава каталонского клуба хочет выяснить, чем именно недоволен аргентинец, чтобы понять, как сохранить его в команде.
Ранее сообщалось, что 33-летний Месси принял решение в одностороннем порядке разорвать с "Барселоной" контракт, который действует до лета 2021 года. Клуб надеется сохранить игрока.
Не пропустите: Канделаки высказалась о решении Месси покинуть "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с Месси
-
Президент "Барселоны" намерен лично встретиться с Месси
-
"Челси" купил защитника "Лестера", оформив третий летний трансфер
-
ЦСКА может продать Бистровичу в Бундеслигу
-
2
"Барселона" определилась с ценой на Лионеля Месси
-
"Барселона" нашла замену Суаресу в "Валенсии"
-
2
"Манчестер Сити" предложит Месси трехлетний контракт
-
ПСЖ определился с летними трансферными целями
-
"Атлетико" и "Арсенал" могут совершить громкий обмен футболистами
-
1
"Ювентус" близок к трансферу американского хавбека
-
УЕФА огласил состав сборной Лиги Европы по итогам сезона-2019/2020
-
В "Аяксе" оценили вероятность перехода Луиса Суареса
-
Евгений Луценко не поможет сборной России в сентябрьских матчах Лиги наций
-
4
Кике Сетьен попросил "Барселону" о расчете
-
"Монако" отказал "Манчестер Юнайтед" в трансфере центрального защитника
-
3
ПСЖ отказался от трансфера Месси
-
5
Лионель Месси покинет "Барселону" независимо от будущего Бартомеу
-
"Милан" близок к трансферу полузащитника "Реала"
-
"Барселона" выступила с заявлением в связи с возможным уходом Месси
-
"Лестер" продлил контракт с Варди, который стал лучшим бомбардиром АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14