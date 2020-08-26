Президент "Барселоны" намерен лично встретиться с Месси

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Президент "Барселоны" намерен лично встретиться с Месси

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу планирует провести личную встречу с аргентинским нападающим команды Лионелем Месси, сообщает Marca.

По сведениям издания, глава каталонского клуба хочет выяснить, чем именно недоволен аргентинец, чтобы понять, как сохранить его в команде.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси принял решение в одностороннем порядке разорвать с "Барселоной" контракт, который действует до лета 2021 года. Клуб надеется сохранить игрока.

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