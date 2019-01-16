Президент "Барселоны" назвал имя главного тренера команды на следующий сезон

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Президент "Барселоны" назвал имя главного тренера команды на следующий сезон
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что в следующем сезоне главным тренером команды останется Эрнесто Вальверде.

"Мы не сомневаемся, что Вальверде продолжит тренировать команду и в следующем сезоне. Через некоторое время мы это обсудим вместе с ним. Мы верим в Вальверде и довольны его работой. Он знает систему игры команды. Нам нравится, как он работает", - приводит слова Бартомеу Sport.es.

54-летний Вальверде тренирует "Барселону" с 2017 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла чемпионат и Кубок Испании, но вылетела в 1/4 финала Лиги Чемпионов. В этом сезоне "Барселона" вновь лидирует в Примере.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Это плохо, не тянет Эрнесто.

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