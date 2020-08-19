Президент "Барселоны" назвал семерых игроков, которые точно останутся в команде
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу назвал игроков, которые точно не покинут команду в этом году.
"Есть легендарные футболисты, которые должны будут уйти с почестями. Месси - лучший игрок в истории футбола, но есть и другие игроки, которых мы не будем продавать. Тер Штеген, Лангле, Де Йонг, Семеду, Дембеле, Гризманн. Это игроки, на которых мы очень рассчитываем", - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.
Отметим, функционер не упоминал имена таких игроков, как Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жерар Пике, Серхи Роберто, Жорди Альба, Иван Ракитич, Артуро Видаль и Самюэль Умтити.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером "Барселоны" станет Рональд Куман.
А еще: Бартомеу заявил, что не собирается покидать свой пост в "Барселоне"| http://soccernews.ru
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|20
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|20
|16
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