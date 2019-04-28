Президент "Барселоны" назвали цели команды после завоевания чемпионства



Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу поделился мнением о завоевании чемпионского титула Примеры.

"Победу в чемпионате мы отметили спокойно, так как нас далее ждут еще больший вызов – Лига Чемпионов. Нашей целью является требл в каждом сезоне, хотя, конечно, это очень сложно.

Стоит Месси выйти на поле, как он творит футбольную магию. Никогда не знаете, что произойдет, но он всегда делает что-то невероятное", - приводит слова Бартомеу El Chiringuito TV.

Напомним, что "Барселона" в 26-й раз в своей истории стала чемпионом Испании и уступает только "Реалу" (33).

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