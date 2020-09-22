Президент "Барселоны" не хочет отпускать Суареса в "Атлетико" бесплатно

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Президент "Барселоны" не хочет отпускать Суареса в "Атлетико" бесплатно

Трансфер нападающего "Барселоны" Луиса Суареса в "Атлетико" задерживается, сообщает As.

По данным источника, президент каталонцев Жозеп Бартомеу приостановил переговоры с мадридским клубом. Функционер не хочет отпускать игрока в "Атлетико" в качестве свободного агента.

Бартомеу требует от "Атлетико" оплаты за трансфер уругвайца.

Ранее сообщалось, что Суарес подозревается в мошенничестве при получении итальянского гражданства.

Напомним, что 33-летний футболист мог оказаться в "Ювентусе", но туринский клуб уже отказался от его подписания.

Не пропустите: Onda Cero сообщило, на каких условиях Суарес покинет "Барселону". | http://soccernews.ru
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