Президент "Барселоны" не исключил, что Вальверде может покинуть пост главного тренера в следующем году

Президент "Барселоны" Жосеп Бартомеу рассказал, что думает о будущем главного тренера Эрнесто Вальверде в каталонском клубе. Об этом информирует El Suplement.

Напомним, контракт специалиста рассчитан до 2021 года, однако в соглашении есть пункт, при котором тренер весной может покинуть команду.

"Останется ли Вальверде, зависит от многих факторов. В последние годы в клубе часто менялись тренеры. Трех лет достаточно, но он сам должен принять это решение. Зависит от того, насколько он устанет от работы. Хоть мне он кажется очень воодушевленным", - сказал Бартомеу.

Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. После 16 туров Ла Лиги команда возглавляет турнирную таблицу.

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