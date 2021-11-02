Президент "Барселоны" не планирует лично лететь в Катар ради Хави

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Президент "Барселоны" не планирует лично лететь в Катар ради ХавиФото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает переговоры с "Аль-Саддом" о назначении Хави на пост главного тренера команды.

Как сообщает TV3, на данный момент не планируется, что Жоан Лапорта поедет в Доху, чтобы лично завершить назначение Хави - поедут только Матеу  Алемани и Рафа Юсте. 

Напомним, что раньше была информация о том, что "Аль-Садд" хотел договориться лично с президентом каталонского клуба. 

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