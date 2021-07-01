Президент "Барселоны" неоднозначно высказался о будущем Месси в "Барселоне"

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о ситуации вокруг будущего форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Я хотел бы сказать о том, что Месси остается, и о том, что он хочет остаться. Все складывается как надо, и мы стараемся найти решение, которое устроит все стороны.

Однако все упирается в фэйр-плей. Я бы хотел заявить, что он остается, но пока не могу. Однако мы по-прежнему ведем над этим работу", – заявил Лапорта.

Напомним, что контракт Месси истек в ночь с 30 июня на 1 июля. Теперь Месси впервые с 2000 года не является игроком "Барселоны".

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