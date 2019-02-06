Президент "Барселоны" оценил возможность приобретения Иско

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Президент "Барселоны" оценил возможность приобретения Иско

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу оценил возможность приобретения у мадридского "Реала" полузащитника Иско.

"Если наш тренерский штаб заинтересован в трансфере какого-то игрока, то мы попытаемся его подписать. Это касается в том числе футболистов "Реала". Между клубами нет пактов о ненападении. Каждый хочет сделать свою команду сильнее. Что касается Иско, то из уважения к "Реалу" я бы для начала обсудил этот вопрос с их президентом", - приводит слова Бартомеу Goal.com. 

Напомним, что 26-летний Иско выступает за "Реал" с 2013 года. В текущем сезоне он потерял место в стартовом составе "сливочных". По некоторым данным, у футболиста есть конфликт с главным тренером команды Сантьяго Солари.

В услугах испанского хавбека заинтересованы "Ювентус" и "Манчестер Сити". Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

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