Президент "Барселоны" определился с будущим Вальверде

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Президент "Барселоны" определился с будущим Вальверде

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу принял решение не увольнять Эрнесто Вальверде с поста главного тренера.

По информации COPE, в каталонском клубе не видят оснований для отставки 55-летнего специалиста.

Более того, некоторые члены правления "блауграны" считают вчерашний матч против "Атлетико" одним из лучших в текущем сезоне, несмотря на вылет из Суперкубка Испании.

Вальверде возглавляет "Барсу" с 2017 года. Летом он, скорее всего, покинет клуб в связи с истечением срока контракта.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Какой президент, такой и тренер! .....В клубах, которые участвуют в плей-офф Лиги Чемпионов, наверняка поддержат решение Бармалея, и будут только ржать после очередного проера Барсы.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

*проСера

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