Президент "Барселоны" перепутал Педри с Месси

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Президент "Барселоны" перепутал Педри с Месси

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта перепутал полузащитника команды Педри с бывшим нападающим каталонцев Лионелем Месси, сообщает Marca.

По сведениям источника, Лапорта говорил на пресс-конференции, посвященной продлению контракт с Педри. При этом он назвал игрока "Месси", но сразу же извинился и исправился.

Напомним, что 18-летний Педри подписал с "Барселоной" контракт до лета 2026 года. Сумма отступных в новом соглашении составит один миллиард евро.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Он даже лучше , чем какой-то Месси!Главное - не переборщить с его холением и лелением как это было с Лео!Иначе получим очередного эгоистичного, бесполезного, бестолкового карлика с самомнением размером с Вселенную!И соответственно спустим кучу денег в унитаз как это было уже не раз!Вискас Эль Барса!

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