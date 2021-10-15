Президент "Барселоны" перепутал Педри с Месси

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта перепутал полузащитника команды Педри с бывшим нападающим каталонцев Лионелем Месси, сообщает Marca.

По сведениям источника, Лапорта говорил на пресс-конференции, посвященной продлению контракт с Педри. При этом он назвал игрока "Месси", но сразу же извинился и исправился.

Напомним, что 18-летний Педри подписал с "Барселоной" контракт до лета 2026 года. Сумма отступных в новом соглашении составит один миллиард евро.

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