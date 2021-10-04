Президент "Барселоны" планирует продать акции одного из активов клуба

Теги барселонажоан лапорта

Президент "Барселоны" планирует продать акции одного из активов клубаФото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта намерен продать часть акций студии "Barca Studios".

Как сообщает 2Playbook, Лапорта хочет выручить 50 миллионов евро за сделку и привлечь еще 50 миллионов в виде инвестиций. Отмечается, что если этого не случится, то "Барселона" потерпит катастрофические убытки за текущий финансовый год. 

Данная студия работает над производством контента для "Барселоны" в соц.сетях и СМИ. Каждый год Barça TV генерирует 8000 часов вещания, из которых 1500 часов идут в прямом эфире, а на OTT BarçaTV+ доступно 1000 часов контента по запросу. Также Barca Studios произвела более 3000 коротких видеороликов на таких платформах, как Twitter, Instagram и TikTok. Эта часть бизнеса каждый год генерирует около 30 миллионов евро прибыли.

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