Президент "Барселоны" планирует продать акции одного из активов клуба
Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта намерен продать часть акций студии "Barca Studios".
Как сообщает 2Playbook, Лапорта хочет выручить 50 миллионов евро за сделку и привлечь еще 50 миллионов в виде инвестиций. Отмечается, что если этого не случится, то "Барселона" потерпит катастрофические убытки за текущий финансовый год.
Данная студия работает над производством контента для "Барселоны" в соц.сетях и СМИ. Каждый год Barça TV генерирует 8000 часов вещания, из которых 1500 часов идут в прямом эфире, а на OTT BarçaTV+ доступно 1000 часов контента по запросу. Также Barca Studios произвела более 3000 коротких видеороликов на таких платформах, как Twitter, Instagram и TikTok. Эта часть бизнеса каждый год генерирует около 30 миллионов евро прибыли.
Также не пропустите: "Барселона" должна еще более 100 миллионов евро за трансферы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Президент "Барселоны" планирует продать акции одного из активов клуба
-
"Барселона" финансово не может позволить себе уволить Кумана
-
"Хетафе" уволил главного тренера после ужасного старта сезона
-
Мбаппе в недоумении от слов президента ПСЖ о его будущем
-
"Барселона" должна еще более 100 миллионов евро за трансферы
-
"Динамо" Киев продлило контракты с двумя игроками сборной Украины
-
Ван Галь объяснил, почему не вызвал Промеса в сборную Нидерландов
-
Четыре игрока сборной Украины пропустят матчи с Финляндией и Боснией
-
"Спартак" назвал сроки восстановления Понсе
-
"Барселона" может дать Куману еще три матча на исправление ситуации
-
Раньери возглавил "Уотфорд"
-
"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Баварии"
-
"Челси" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала" и "Манчестер Сити"
-
Тренер "Нюрнберга" Клаус высказался о возможном назначении в "Локомотив"
-
1
Петраков громко высказался об отсутствии Малиновского в сборной Украины
-
В "Спартаке" прокомментировали возможный трансфер хавбека "Локомотива" Куликова
-
"Вильярреал" объявил о переходе Орье
-
"Интер" не может избавиться от Санчеса
-
Агент Куликова высказался о возможном переходе хавбека в "Спартак"
-
Тренер сборной России высказался о ситуации Лунева в "Байере"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14