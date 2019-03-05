Президент "Барселоны" поблагодарил покинувшего клуб воспитанника
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу после ухода полузащитника Серхи Самперу, выразил благодарность футболисту.
"Сампер, большое спасибо за преданность клубу, за то, что защищал цвета "Барселоны" от Ла Масии до первой команды. Мы всегда будет твоим домом. Желаем успехов в будущем", - написал президент в твиттере.
Thank you, @SergiSamper, for defending the Barça colours with such commitment and dedication, from La Masia to the first team. Barça will always be your home. Best of luck in the future pic.twitter.com/eexaWZTL52— Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) 5 марта 2019 г.
Футболист воспитывался в "Барселоне" с 2001 года. Дебют состоял в 2014 году, однако чаще всего Сампер играл за вторую команду.
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