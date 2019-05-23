Президент "Барселоны" подвел итоги сезона



Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу выразил свое мнение о выступлениях команды в нынешнем сезоне.

"Мы вновь стали чемпионами Испании с большим отрывом, опередив второе место на 11 очков, а третье - на 19. Чемпионский титул является большим достижением, хотя это и пытаются принизить. Некоторые фанаты остались недовольны, так как они привыкли побеждать. Мы верили в победу в Лиге Чемпионов, но поражение от "Ливерпуля" произошло после прекрасного результата дома, к тому же воспоминания о "Роме" еще довольны свежие.

Могу сказать, что я горжусь командой и собой, что служу "Барселоне". Нужно гордиться тем, чего мы добиваемся и как делаем это. Я считаю, что сезон является хорошим для нас. Сейчас мы все ждем результата финала Кубка и прошу всех сосредоточиться на нем. Мы не имеем права упустить титул.

Я хочу, чтобы в команде был тот, кто с умом и уважением руководит ею. Я имею в виду Вальверде. Мы полностью доверяем ему", - приводит слова Бартомеу официальный сайт клуба.

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