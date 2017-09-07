Президент "Барселоны" пообщался с Иньестой



Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу связался с полузащитником Андресом Иньестой, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, босс каталонского клуба переговорил с футболистом по телефону. Ранее Бартомеу заявил, клуб согласовал с игроком новый контракт, но Иньеста эту информацию опроверг.

В итоге Бартомеу и Иньеста пришли к совместному решению, что между ними возникло недопонимание. Ожидается, что в ближайшее время 33-летний хавбек подпишет с клубом новый контракт.

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