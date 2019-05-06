Президент "Барселоны": "После реконструкции на "Камп Ноу" будет десять статуй Месси"

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Президент "Барселоны": "После реконструкции на "Камп Ноу" будет десять статуй Месси"

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что после реконструкции домашнего стадиона команды "Камп Ноу" на нём появится ряд статуй, посвящённых Лионелю Месси.

"Будет ли на стадионе статуя Месси? Нет, их будет десять", - цитирует Бартомеу The Guardian.

31-летний Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду дебютировал в 2003 году.

В составе "сине-гранатовых" аргентинец забил 600 голов и сделал 240 ассистов в 683 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Не пропустите: Месси назвал позиции, которые нужно усилить "Барселоне". | http://soccernews.ru

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