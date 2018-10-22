Президент "Барселоны" прокомментировал будущее Вальверде в клубе

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Президент "Барселоны" прокомментировал будущее Вальверде в клубе

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прояснил ситуацию с наставником команды Эрнесто Вальверде.

"Контракт Вальверде действует до 2020 года. Он проделал отличную работу и мы довольны им. В прошлый сезоне все было хорошо, не считая поражения "Роме". Вальверде прекрасный специалист, который разбирается в модели игры "Барселоны" - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Напомним, что Вальверде возглавил "Барселону" в прошлом сезоне. За это время клуб выиграл Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.

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