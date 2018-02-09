Президент "Барселоны" прокомментировал дебют Йерри Мины

Теги жозеп мария бартомеубарселонайерри мина

Президент "Барселоны" прокомментировал дебют Йерри Мины

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу поделился мнением о дебюте защитника Йерри Мины в составе каталонской команды.

"Мина многое привнесёт в "Барселону" по ходу второго круга, у нас большие ожидания от него" - цитирует Бартомеу Marca.

Напомним, что колумбийский центрбек вышел на замену на 83-й минуте ответного полуфинального матча Кубка Испании против "Валенсии" вместо Жерара Пике. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов