Президент "Барселоны" прокомментировал дебют Йерри Мины

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу поделился мнением о дебюте защитника Йерри Мины в составе каталонской команды.

"Мина многое привнесёт в "Барселону" по ходу второго круга, у нас большие ожидания от него" - цитирует Бартомеу Marca.

Напомним, что колумбийский центрбек вышел на замену на 83-й минуте ответного полуфинального матча Кубка Испании против "Валенсии" вместо Жерара Пике. | http://soccernews.ru