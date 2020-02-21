Президент "Барселоны" прокомментировал покупку Брейтуэйта

Теги барселонажозеп мария бартомеумартин брейтуэйт

Президент "Барселоны" прокомментировал покупку Брейтуэйта

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал трансфер Мартина Брейтуэйта.

"Наш технический штаб, во главе с Эриком Абидалем, проанализировал его игру, и мы приняли решение, что Брейтуэйт - лучший вариант. Я рад, что футболист с таким характером будет помогать нам в чемпионате.

Я рад за партнеров и рассчитываю увидеть его на поле как можно быстрее. Надеюсь, он принесет много пользы клубу. Мы уже видели, как отлично он играет", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Напомним, что трансфер Брейтуэта обошелся каталонцам в 18 миллионов евро.

Читайте также: Ривалдо: "Не понимаю, зачем "Барселона" купила Брейтуэйта". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" переиграл "Олимпиакос", "Порту" проиграл "Байеру" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы

"Арсенал" переиграл "Олимпиакос", "Порту" проиграл "Байеру" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов