Президент "Барселоны" прокомментировал покупку Брейтуэйта

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал трансфер Мартина Брейтуэйта.

"Наш технический штаб, во главе с Эриком Абидалем, проанализировал его игру, и мы приняли решение, что Брейтуэйт - лучший вариант. Я рад, что футболист с таким характером будет помогать нам в чемпионате.

Я рад за партнеров и рассчитываю увидеть его на поле как можно быстрее. Надеюсь, он принесет много пользы клубу. Мы уже видели, как отлично он играет", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Напомним, что трансфер Брейтуэта обошелся каталонцам в 18 миллионов евро.

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