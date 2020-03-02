Президент "Барселоны" прокомментировал поражение от "Реала"

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Президент "Барселоны" прокомментировал поражение от "Реала"
Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу выразил мнение, что команда остается в чемпионской гонке, несмотря на поражение от "Реала" (0:2) в матче 26-го тура Примеры.

"Чемпионат еще не закончен. До его окончания еще много матчей. Фанаты понимают, что еще ничего не кончено", - цитирует Бартомеу AS.

В результате поражения "Барселона" опустилась на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстает от "Реала" на одно очко. В следующем туре каталонцы дома сыграют с "Реалом Сосьедад" (7 марта). "Реал" на выезде встретится с "Бетисом" (8 марта).

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