Президент "Барселоны" прокомментировал судейство в Эль Класико

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Президент "Барселоны" прокомментировал судейство в Эль Класико

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал судейство в воскресном Эль-Класико, которое завершилось ничьей 2:2.

"Руководители клубов не всегда согласны с решениями арбитров. Конечно, бывают расхождения по поводу голов и офсайдов. Мы защищаем свои команды, соблюдая вежливость. С некоторыми решениями судьи в президентской ложе было несогласие" - цитирует Бартомеу Marca.

Напомним, что арбитр матча Эрнандес Эрнандес допустил ряд резонансных ошибок. В частности, рефери не удалил за грубость Гарета Бэйла, засчитал гол Лионеля Месси, забитый после фола Луиса Суареса на Рафаэле Варане, а также не поставил пенальти за подножку Марсело со стороны Жорди Альбы

Не пропустите: Четвертый арбитр дважды указывал Эрнандесу Эрнандесу на фол Суареса на Варане перед голом Месси в Эль Класико. | http://soccernews.ru

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