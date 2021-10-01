Президент "Барселоны" рассматривает Пирло на замену Куману, однако большинство людей в клубе против

Фото: инстаграм Пирло/Автор неизвестен

Каталонский журналист-инсайдер Жерар Ромеро поделился информацией по поводу тренерской позиции в "Барселоне".

"Пирло – это личная авантюра Жоана Лапорты. Президент "Барселоны" считает, что у него дар открывать новых тренеров. Он всерьез думает об этом.

Совет директоров, однако, считает, что на должность тренера "Барсы" есть более хорошие варианты. Лапорта думает о Пирло, но спортивный и технический директор его не поддерживают", – сказал Ромеро.

Ранее сообщалось, что после матча с "Атлетико" в субботу Куман будет уволен вне зависимости от результата.

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