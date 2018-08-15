Президент "Барселоны" сделал громкое заявление о целях команды в новом сезоне

1 Теги барселонажозеп мария бартомеу

Президент "Барселоны" сделал громкое заявление о целях команды в новом сезоне
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал, что каталонский клуб будет бороться за все трофеи в этом сезоне.

"Барселона" стремится к победе во всех турнирах, в которых принимает участие. Думаю, что этот год будет историческим для "Барселоны". Нам тренер отлично руководит командой и у него прекрасные идеи. Мы провели хорошую работу на трансферном рынке и с нетерпением ждем нового сезона", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

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