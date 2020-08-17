Президент "Барселоны": "Сетьен уволен"

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Президент "Барселоны": "Сетьен уволен"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу в эфире радиостанции COPE сообщил, что главный тренер Кике Сетьен покинет свой пост.

"Сетьен уволен", - сказал функционер.

Ранее сообщалось, что вместе с главным тренером команду покинет спортивный директор Эрик Абидаль. Клуб решил расстаться со специалистами после разгромного поражения "Барселоны" в 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Баварией" (2:8).

Ожидается, что каталонцы на место Сетьена пригласят Маурисио Почеттино.

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Комментарии

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lesnovsky

Первый пошел... Следущий бармалей.... Чтобы не мешали Великому Месси играть... Все хотят его заполучить, но хрен получат.. Даже за 700 лямов... Вон пеналду даже за 60 никто брать не хочет.. Месси с Барсой - навсегда... Хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Пал ещё один гигант тренерского цеха под невыносимой тяжестью давления со стороны жадного,ненасытного и уже не бородатого маразматика с плоскостопием ... С коровами Кике снова обретёт спокойствие вдали от этого мира легкомысленных ленивых богачей , расцветшего в Барселоне , в т.ч и по вине Лео Карлика Месси ...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Будем надеяться,что Маурисио Почетино не допустит такой ошибки и не свяжет свою тренерскую и отчасти философскую деятельность с этим аргентинским кровопийцей ... Аминь ...

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