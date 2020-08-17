Президент "Барселоны": "Сетьен уволен"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу в эфире радиостанции COPE сообщил, что главный тренер Кике Сетьен покинет свой пост.

"Сетьен уволен", - сказал функционер.

Ранее сообщалось, что вместе с главным тренером команду покинет спортивный директор Эрик Абидаль. Клуб решил расстаться со специалистами после разгромного поражения "Барселоны" в 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Баварией" (2:8).

Ожидается, что каталонцы на место Сетьена пригласят Маурисио Почеттино.

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