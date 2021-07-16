Президент "Барселоны" следит за Фелишем

Фото инстаграм Жоау Фелиша

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш привлёк внимание "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, президент каталонского клуба Жоан Лапорта является поклонником таланта 21-летнего португальца.

Впрочем, на сегодняшний день нет никаких переговоров между "Барсой" и "Атлетико" по поводу трансфера форварда.

В прошлом сезоне Фелиш забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 40 матчах. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

Не пропустите: Сауль - фанату: "Они меня уже выгнали". | http://soccernews.ru