Президент "Барселоны" встретился с агентом Холанда и Погба

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Президент "Барселоны" встретился с агентом Холанда и Погба

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта провел встречу с агентом Мино Райолой, который ведет дела французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, Лапорта и Райола обсудили будущее обоих футболистов, а также других талантливых игроков, агентом которых является итальянец.

Напомним, что контракт 28-летнего Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает через полгода и он станет свободным агентом. Что касается 21-летнего Холанда, то следующим летом в его контракте с "Боруссией" активируется пункт о фиксированной сумме отступных в размере 75 миллионов евро. 

Не пропустите: Экс-капитан "Боруссии" высказался о возможном уходе Холанда в "Баварию". | http://soccernews.ru
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