Президент "Барселоны" встретился с агентом Холанда и Погба
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта провел встречу с агентом Мино Райолой, который ведет дела французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, Лапорта и Райола обсудили будущее обоих футболистов, а также других талантливых игроков, агентом которых является итальянец.
Напомним, что контракт 28-летнего Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает через полгода и он станет свободным агентом. Что касается 21-летнего Холанда, то следующим летом в его контракте с "Боруссией" активируется пункт о фиксированной сумме отступных в размере 75 миллионов евро.
Не пропустите: Экс-капитан "Боруссии" высказался о возможном уходе Холанда в "Баварию". | http://soccernews.ru
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Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18