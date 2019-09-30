Президент "Барселоны" встретится с Пике из-за критики в адрес руководства клуба

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Президент "Барселоны" встретится с Пике из-за критики в адрес руководства клуба

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу собирается встретится с защитником клуба Жераром Пике, сообщает Football Espana. 

По сведениям издания, босс каталонского клуба намерен пообщаться с футболистом на тему его недавних высказываний. Ранее Пике намекнул, что руководство "Барселоны" провоцирует конфликты. 

Напомним, что некоторые из игроков "Барселоны" были недовольны не состоявшимся трансфером нападающего ПСЖ Неймара.

В нынешнем сезоне "Барселоны" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 13 очков в семи матчах.

Не пропустите: Де Лигт отказался переходить в "Барселону" из-за Пике. | http://soccernews.ru
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