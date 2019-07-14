Президент "Барселоны" высказался о скандале вокруг трансфера Гризманна
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию о том, что "Атлетико" собирается подать в суд на каталонский клуб из-за трансфера французского нападающего Антуана Гризманна.
"Приобрести Гризманна было непросто. Мы рады, что он согласился присоединиться к нам. Что касается заявления "Атлетико", то они думают о своих интересах. Впрочем, не думаю, что они извлекут пользу из этой ситуации.
Мы общались с представителями Гризманна в мае. В марте или апреле переговоров не было", – приводит слова Бартомеу твиттер El Chiringuito TV.
Напомним, что "Барселона" выкупила 28-летнего Гризманна за отступных в размере 120 миллионов евро. При этом "Атлетико" хочет получить от каталонцев еще 80 миллионов.
Не пропустите: Игра в третьего лишнего! Как будет играть "Барселона" с Гризманном в составе?. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бартомеу рассказал, где "Барселона" взяла средства на трансфер Гризманна
-
Сенегал стал первым полуфиналистом Кубка Африки
-
Президент "Барселоны" высказался о скандале вокруг трансфера Гризманна
-
ПСЖ согласовал трансфер игрока дортмундской "Боруссии"
-
Гол Дзюбы принес "Зениту" победу над "Тамбовом"
-
3
"Реал" не вел переговоров с "Ливерпулем" по трансферу Мане
-
2
"Млада Болеслав" выиграла в чемпионате Чехии благодаря голу Комличенко
-
2
Моуринью: "Если пригласить Португалию на Кубок Америки, то Роналду выиграет турнир раньше Месси"
-
"Барселона" представила Гризманна
-
"Эспаньол" объявил о рекордном трансфере в истории клуба
-
Экс-гендиректор "Спартака" обвинил Федуна в своем уходе из клуба
-
"Вест Хэм" отказался покупать форварда ЦСКА Чалова
-
2
М. Лопес: "Меня бесят Икарди и его жена"
-
4
Экс-игрок "Милана" раскритиковал Путина за его слова о Грузии
-
"Крылья Советов" сенсационно обыграли ЦСКА на старте РПЛ
-
1
Луис Адриано: "Отчего так в России березы шумят?
-
3
Неймар: "Я не супергерой"
-
"Реал" против новой Лиги Чемпионов и поддерживает изменения формата клубного чемпионата мира
-
3
Гендиректор "Сочи": "Пенальти в ворота "Спартака" был, а гол нам был забит с нарушением правил"
-
"Ростов" подверг публичной критике РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32