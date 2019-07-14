Президент "Барселоны" высказался о скандале вокруг трансфера Гризманна

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Президент "Барселоны" высказался о скандале вокруг трансфера Гризманна
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию о том, что "Атлетико" собирается подать в суд на каталонский клуб из-за трансфера французского нападающего Антуана Гризманна

"Приобрести Гризманна было непросто. Мы рады, что он согласился присоединиться к нам. Что касается заявления "Атлетико", то они думают о своих интересах. Впрочем, не думаю, что они извлекут пользу из этой ситуации.

Мы общались с представителями Гризманна в мае. В марте или апреле переговоров не было", – приводит слова Бартомеу твиттер El Chiringuito TV.

Напомним, что "Барселона" выкупила 28-летнего Гризманна за отступных в размере 120 миллионов евро. При этом "Атлетико" хочет получить от каталонцев еще 80 миллионов.

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