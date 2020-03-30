Президент "Барселоны" высказался о снижении зарплат футболистам из-за коронавируса

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу высказался о решении клуба и футболистов пойти на снижение зарплат из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

"Едва мы начали обсуждать вариант со снижением зарплаты, то Месси сразу же поддержал эту идею. Таким образом футболисты доказали свою преданность клубу.

Если бы мы не пошли на снижение зарплат, то были бы безответственными руководителями. Мы в сложной ситуации, поэтому должны были пойти на подобные меры. Мы сумели оптимизировать расходы, так как наши доходы сократились", — приводит слова Бартомеу Diario Sport.

Напомним, что зарплаты игроков сократились на 70 процентов. При этом игроки также будут доплачивать персоналу, чтобы зарплаты сотрудников сохранились в полном объеме.

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