Президент "Барселоны" высказался о возможно трансфере Мораты

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Президент "Барселоны" высказался о возможно трансфере Мораты

Фото: инстаграм Мораты\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о возможном трансфере испанского нападающего "Ювентуса" Альваро Морате.

"Мы пытаемся усилить команду. Есть несколько вариантов.

Чем больше у нас будет игроков, забивающих голы, тем лучше, потому что именно это нас немного подкосило", – сказал Лапорта.

Ранее главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри говорил, что вопрос по будущему Мораты закрыт и форвард останется в "Юве".

В текущее трансферное окно каталонца уже подписали Дани Алвеса и Феррана Торреса.

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