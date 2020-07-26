Президент "Барселоны" высказался о возможном приглашении Хави на пост главного тренера

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию о том, что он может пригласить Хави Эрнандеса на пост главного тренера клуба.

"У меня прекрасные отношения с Хави. Мы часто говорим с ним на разные темы. Но у "Барселоны" контракт с Энрике Сетьеном. Я доверяю Кике и команде. Он отлично разбирается в игровом стиле "Барселоны". Он очень самокритичный специалист. Верю, что он может выиграть Лигу чемпионов", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Хави может возглавить "Барселону" летом 2020 или 2021 года.

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