Президент "Барселоны" высказался о возможном возвращении Гвардиолы

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал слова отца главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, который заявил, что его сын может вернуться в каталонский клуб.

"Возвращение Гвардиолы от меня не зависит. Хосеп сам решил покинуть "Барселону", но двери клуба всегда будут для него открыты", - приводит слова Бартомеу La Repubblica.

Напомним, что 48-летний Гвардиола тренировал "Барселону" с 2008 по 2012 годы. Под его руководством каталонский клуб три раза стал чемпионом Испании, а также дважды выиграл Лигу Чемпионов.