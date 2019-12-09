Президент "Барселоны" высказался о возможном возвращении Гвардиолы

Теги барселонаманчестер ситихосеп гвардиола

Президент "Барселоны" высказался о возможном возвращении Гвардиолы

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал слова отца главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, который заявил, что его сын может вернуться в каталонский клуб.

"Возвращение Гвардиолы от меня не зависит. Хосеп сам решил покинуть "Барселону", но двери клуба всегда будут для него открыты", - приводит слова Бартомеу La Repubblica.

Напомним, что 48-летний Гвардиола тренировал "Барселону" с 2008 по 2012 годы. Под его руководством каталонский клуб три раза стал чемпионом Испании, а также дважды выиграл Лигу Чемпионов.

Не пропустите: Гвардиола: "Мы не можем конкурировать с "Ливерпулем", "Ювентусом", "Барселоной" и "Реалом". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в отборе ЧМ-2022

Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в отборе ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 16 46
2 Лестер Сити Лестер Сити 16 38
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 23
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 16 22
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
10 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 16 22
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 15 19
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 15 18
13 Бернли Бернли 16 18
14 Эвертон Эвертон 16 17
15 Борнмут Борнмут 16 16
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 15 16
17 Астон Вилла Астон Вилла 16 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 16 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 16 11
20 Уотфорд Уотфорд 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов