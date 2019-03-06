Президент "Барселоны" высказался о возможном возвращении Неймара
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию о том, что бразильский нападающий ПСЖ Неймар может вернуться в каталонский клуб.
"Я не скажи ни да, ни нет, по трансферу Неймару. Мы инвестировали средства, полученные за Неймара, на Дембеле и Коутиньо. Я считаю, что Дембеле лучше Неймара. Мы рады, что он в нашем клубе", - приводит слова Бартомеу ESPN.
Напомним, что 27-летний Неймар выступал за "Барселону" с 2003 по 2017 годы, а затем перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. В данный момент бразильский форвард восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги.
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