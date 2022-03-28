Президент "Барселоны" высказался о возращении Месси

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Президент "Барселоны" высказался о возращении Месси

Фото: твиттер Месси\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о возможности возвращения в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Я не получал никаких сообщений от Лео или его окружения по вопросу его возвращения. Сейчас мы не рассматриваем этот вариант. Мы строим молодую команду, у которой начинает получаться. 

Лео есть Лео, он лучший игрок в мире, но мы не рассматриваем его возвращение, но было бы здорово увидеть, как Месси играет за "Барселону" в товарищеском матче против "Манчестер Сити" (который должен пройти в мае этого года, - прим.) в честь Хуана Карлоса Унсуэ, но все зависит от ПСЖ", – сказал Лапорта в интервью RAC1.

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