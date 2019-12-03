Президент "Барселоны" высказался о вручении Месси "Золотого мяча"

1 Теги барселоналионель мессижозеп мария бартомеузолотой мяч

Президент "Барселоны" высказался о вручении Месси "Золотого мяча"
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал вручение "Золотого мяча" аргентинскому нападающему каталонского клуба Лионелю Месси.

"Золотой мяч" вновь получил лучший футболист в истории. Футбол и "Барселона" празднуют очередное невероятное достижения. Мои поздравления, Лео", – написал Бартомеу в своем Twitter.

Месси в рекордный шестой раз выиграл "Золотой мяч" и опередил по этому показателю Криштиану Роналду (5).

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". За свою карьеру он забил за клуб 614 голов в 701 матче. За сборную Аргентины сыграл 138 матчей и забил 70 мячей.

Не пропустите: Месси сделал заявление после завоевания "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

С очередным левым ЗМ,Лео!Поздравляю!

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