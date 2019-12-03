Президент "Барселоны" высказался о вручении Месси "Золотого мяча"
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал вручение "Золотого мяча" аргентинскому нападающему каталонского клуба Лионелю Месси.
"Золотой мяч" вновь получил лучший футболист в истории. Футбол и "Барселона" празднуют очередное невероятное достижения. Мои поздравления, Лео", – написал Бартомеу в своем Twitter.
Месси в рекордный шестой раз выиграл "Золотой мяч" и опередил по этому показателю Криштиану Роналду (5).
32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". За свою карьеру он забил за клуб 614 голов в 701 матче. За сборную Аргентины сыграл 138 матчей и забил 70 мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6