Президент "Барселоны" высказался о "Золотом мяче" Лионеля Месси

Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился впечатлениями от церемонии вручения наград France Football за 2021 год.

"Я очень горжусь Педри и Алексией Путельяс (Педри выиграл награду лучшему молодому игроку, а Путельяс женский "Золотой мяч").

Встреча с Месси не состоялась, но я очень рад за него. Я благодарен ему за то, что он вспомнил о "Барсе", – сказал Лапорта.

Напомним, что данный "Золотой мяч" стал 7-м в карьере Месси.

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