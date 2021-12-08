Президент "Барселоны" высказался перед матчем против "Баварии"

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Президент "Барселоны" высказался перед матчем против "Баварии"Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", который пройдет на выезде.

"Барса" - клуб с традициями, историей, и мы хотим пройти через это. Это одна из тех игр, где нужно показать свою гордость и показать, кто мы. Я очень уверен, что мы пройдем через это", - сказал Лапорта.

Игра между "Баварией" и "Барселоной" состоится уже сегодня, 8 декабря. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск). Отметим, что каталонскому клубу побеждать "Баварию" для того, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ, в случае, если "Бенфика" на своем поле обыграет киевское "Динамо".

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