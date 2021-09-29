Президент "Барселоны" высказался перед матчем против "Бенфики" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился ожиданиями от игры против "Бенфики" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Нас ждет очень важный матч в Лиге чемпионов. Мы должны выиграть. Первые три очка в Лиге чемпионов – это то, что нужно "Барсе", чтобы оказаться там, где она должна быть – на первом месте в группе.

"Бенфика" – непростая команда, но мы верим, что можем одержать победу", – сказал Лапорта.

Игра между "Барселоной" и "Бенфикой" пройдет сегодня. Начало запланировано на 22:00 (мск).

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