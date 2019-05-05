Президент "Барселоны": "Я бы не дал "Золотой мяч" Месси"

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Президент "Барселоны": "Я бы не дал "Золотой мяч" Месси"

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу оценил шансы нападающего команды Лионеля Месси получить "Золотой мяч".

"Появится ли статуя Месси рядом со статуей Ладислао Кубалы возле стадиона? Их будет 10 штук.

Я бы не дал "Золотой мяч" Месси". Он за пределами этого, он в своей категории. Есть отличные футболисты, но Лео в другом измерении", - приводит слова Бартомеу AS.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Пусть провалится в другое измерение и принесёт ему мяч из каких-нибудь юпитерианских камней или газов(или из своих газов). Мелют языками уже такую хрень, что только диву даёшься, что можно такое сморозить. Поставьте статую и целуйте её в жёппу при входе на стадион. А ещё лучше - живого гнома и наяривайте. Почему нет?

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