Президент "Барселоны": "Я бы не дал "Золотой мяч" Месси"
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу оценил шансы нападающего команды Лионеля Месси получить "Золотой мяч".
"Появится ли статуя Месси рядом со статуей Ладислао Кубалы возле стадиона? Их будет 10 штук.
Я бы не дал "Золотой мяч" Месси". Он за пределами этого, он в своей категории. Есть отличные футболисты, но Лео в другом измерении", - приводит слова Бартомеу AS.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Леганес
|36
|45
|12
|Бетис
|35
|44
|13
|Эйбар
|35
|43
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|35
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|35
|30