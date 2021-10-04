Президент "Барселоны" запретил Куману давать интервью

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта не намерен больше терпеть провокационные интервью главного тренера команды Рональда Кумана.

Как сообщает издание AS, Лапорта не позволил Куману дать интервью на голландском телевидении

По информации источника, тренер "Барсы" был заявлен в качестве гостя на HLF8, и он собирался присутствовать, но Лапорта лично наложил вето на его присутствие, чтобы избежать дальнейших проблем после событий выходных, когда сине-гранатовые потерпели поражение от "Атлетико" (2:0).

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